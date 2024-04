Calcio, Juniores d'Eccellenza. Legino in campo per la semifinale d'andata, al Ruffinengo c'è il Bogliasco (la webcronaca)

LEGINO - BOGLIASCO 0-0

18' sarà interessante capire quanto riuscirà il Legino a mantenere questi ritmi frenetici, soprattutto in fase di pressing

15' il Legino corre pericoli potenziali solo quando il Bogliasco riesce a saltare la prima pressione. Canevari però è stato di fatto inoperoso fino a questo momento

12' Ancora! Rischia l'harakiri per l'ennesima volta la retroguardia biancorossa, Pittalis va alla conclusione a botta sicura, Arru salva sulla linea

9' avvio a marce altissime per i padroni di casa, Bogliasco in difficoltà con tantissimi palloni persi in fase di prima impostazione

4' partenza aggressiva dei verdeblu di Saccone, recupero palla e tiro di Pittalis, blocca Costa

1' si parte!

PRIMO TEMPO

LEGINO: Canevari, Angeli, Cancellara, Casu, Moscatelli, Pittalis, Schiavi, Sciutto, Tobia, Trisciani, Viti

A disposizione: Santelia, Albani, Amici, Becco, Di Donato, Folco, Rocca, Siciliano, Tasso.

Allenatore: Saccone

BOGLIASCO: Costa, Campiciano, Sbolgi, Arru, Alesso, Basso, R. Carnemolla, M. Carnemolla, Boero, Pisotti, Maroni.

A disposizione: Mora, Tavella, Barberi, Sommariva, Bergomi, Costa, Vacchino, Danero, Liuni,

Allenatore: Dalmazi

Arbitro: Santini di Savona