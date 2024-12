L'Imperia sbanca Voghera per la prima volta nella storia. Buttu: "Godiamoci il successo, poi testa all'Albenga"

Roboante, nel punteggio e nella prestazione: l'Imperia serve il poker a Voghera e fa suo, dopo quello con la Cairese, un altro importantissimo scontro diretto in chiave salvezza.

Mister Pietro Buttu è raggiante: "Sono contento per i ragazzi, che hanno fatto davvero una grande prestazione, con attributi e personalità. È una vittoria frutto del lavoro che abbiamo cominciato lo scorso 27 luglio. Ci godiamo questo successo, poi testa all'Albenga: la classifica ora come ora non mi interessa, voglio guardarla alla 38esima giornata e vedere l'Imperia possibilmente fuori dalla zona playout".

Virtualmente oggi ne sarebbe fuori, a pari punti proprio con la Vogherese a quota 21 ma con lo scontro diretto a favore. Ed è a suo modo una vittoria storica: perchè i nerazzurri, prima di ieri, non avevano mai vinto a Voghera.

Così come successo qualche mese fa a Lavagna, ma Buttu vuole andare oltre queste statistiche: "Stiamo scrivendo nomenti imporanti per la storia di questa società, ma quello più importante di tutti vogliamo scriverlo ai primi di maggio. Menzioni speciali per questa vittoria? Tutti. La squadra al completo. Basta vedere i nomi dei marcatori (Scarrone, Gandolfo, Giglio e Santanocito)".