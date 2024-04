Calcio. Prima Categoria B, il destino playoff nelle mani di Vadese e Città di Savona, il racconto in diretta dal "Chittolina" (LIVE)

VADESE - CITTA' DI SAVONA 0-1 (46' Romano)

53' Fancellu va via sulla destra, cross arretrato per l'accorrente Beani che impatta male la sfera calciando a lato

51' inizia a piovere sul "Chittolina", giornata tutt'altro che primaverile con vento fastidioso da nord

48' Pondaco e Cherkez richiamati in panchina, dentro Calcagno e Barone

46' ROMANO! CITTA' DI SAVONA IN VANTAGGIO! Sinistro dal limite dell'attaccante biancoblu, pallone nell'angolino alla sinistra di Ceraolo, non molto reattiva la difesa azzurrogranata nell'occasione



45' si riparte, nella Vadese dentro Diarra e Fiori al posto di Salis e Signori

SECONDO TEMPO

Si chiude esattamente al 45' il primo tempo al "Chittolina", 0-0 il parziale. Con questo risultato il Multedo sarebbe qualificato direttamente alla fase regionale dei playoff, con Vadese e Città di Savona tagliate fuori

44' questa volta è Romano che cerca Rapetti in area avversaria, c'è però la spallata fallosa del centravanti biancoblu su Marchi, Gorlero comanda punizione a favore della Vadese

42' sponda di Rapetti per il sinistro di Rizzo, conclusione rasoterra e centrale che non crea problemi a Ceraolo

40' Matarozzo scomposto su Salis, giallo per il difensore del Savona

39' ripartenza di Piu sulla destra, cross in area dove Beani senza tanti complimenti spazza in corner

36' al "Pertini" di Pegli arriva la terza rete del Multedo, che consolida così il secondo posto in attesa del risultato di Vadese-Città di Savona

35' Rizzo da fuori col mancino, potenza ma poca precisione nella conclusione del numero otto degli striscioni

33' Romano porta palla da destra a sinistra guadagnando alla fine un prezioso tiro dalla bandierina

32' anche Signori sul taccuino dei cattivi, entrata in ritardo proprio ai danni di Cherkez

31' qualche parola di troppo tra Cherkez e un giocatore azzurrogranata, Gorlero estrae il cartellino all'indirizzo dell'attaccante biancoblu

30' traversone invitante dalla destra di Fancellu, Ceraolo con la punta dei guantoni allunga la traiettoria evitando l'incornata di Rapetti

29' partita che ha perso brio, regna grande equilibrio in campo

20' ci prova Sarpa con il destro, conclusione potente che termina non distante dal palo, è cresciuta la Vadese in questi ultimi minuti

19' accelerazione di Cherkez che sbaglia poi il passaggio a Romano in campo aperto, recupera la difesa di casa

18' angolo a rientrare di Signori, Bova allontana con i pugni

16' da segnalare intanto il doppio vantaggio del Multedo contro il Lido Square, 2-0 il parziale al "Pertini" a favore della squadra di Bazzigalupi. Un risultato che costringe il Savona a vincere per far sì che striscioni e azzurrogranata accedano ai playoff

14' possesso in mano alla formazione di Biffi, Monte chiede ai suoi maggior intensità in fase di pressing

11' ancora il numero nove biancoblu, che va giù in area dopo un duello fisico con D'Anna, Gorlero fa ampi cenni di proseguire

6' Rapetti in precario equilibrio colpisce male col sinistro, riparte la squadra di Monte

5' nutrita rappresentanza di tifosi biancoblu, bandiere al vento e cori già intonati prima dell'ingresso delle squadre

4' Romano si accentra e calcia a giro cercando il palo più lontano, sfera che si impenna sopra la traversa della porta difesa anche quest'oggi da Ceraolo, in campo al posto dello squalificato Mitu

3' poche sorprese a livello di formazione, Monte e Biffi proseguono sulla stessa linea delle ultime gare, anche se c'è da segnalare un cambio all'ultimo minuto tra le fila azzurrogranata: gioca Berardinucci al posto di Garbini, probabile un problema in fase di riscaldamento per il difensore argentino

1' si parte! Squadre in campo con le divise tradizionali, un minuto di silenzio prima del via in ricordo di Mattia Giani (anche ex biancoblu), scomparso tragicamente domenica scorsa sul rettangolo di gioco durante una partita dell'Eccellenza toscana

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Ceraolo, Sarpa, D'Anna, Marchi, Berardinucci, Signori, Ninivaggi, Esposito, Salis, Giannone, Piu

A disposizione : Cavalleri, Garbini, Vassallo, Fiori, Marchelli, Diarra, Tona, Raffa

Allenatore : Monte

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Matarozzo, Beani, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Cherkez

A disposizione : Siri, Barone, Brazzino, Calcagno, Kuci, Palumbo, Ndiaye, Panucci

Allenatore : Biffi

Arbitro: Gorlero di Imperia