Calcio. Nessun accenno agli obblighi under nel comunicato di ieri, la discussione resta aperta

Sembrava tutto pronto, almeno fino a pochi giorni fa, per la pubblicazione del nuovo regolamento sull'obbligo under per il campionato 2024/2025 in Eccellenza e Promozione.

Nel comunicato pubblicato ieri, non è apparsa traccia sui contorni regolamentari della prossima stagione. Un segno evidente di come la discussione sia ancora aperta, frutto anche della forte presa di posizione dei club (e qui le società savonesi hanno avuto un ruolo cardine) pronti a richiederne l'abolizione.

Si resta in attesa quindi, anche del rientro in Liguria del presidente Giulio Ivaldi, a fianco delle nostre Rappresentative al Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in corso in Calabria.