Nuoto artistico, gli azzurri tornano in acqua: collegiale di novembre a Savona

Con l’inizio della nuova stagione agonistica alle porte, la Nazionale italiana di nuoto artistico si prepara a tornare in vasca per il tradizionale collegiale di ripresa. Per tutto il mese di novembre, la piscina olimpica di Savona sarà il centro nevralgico dell’attività azzurra, accogliendo atlete e atleti impegnati in una lunga fase di allenamento e valutazione tecnica.

Il raduno, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, sarà suddiviso in due periodi:

Dall’1 al 15 novembre si alleneranno le componenti della squadra nazionale assoluta;

Dal 2 al 22 novembre sarà invece il turno dei protagonisti dei doppi e dei singoli, che proseguiranno il lavoro con una permanenza più estesa.

A coordinare l’intero collegiale sarà il direttore tecnico Patrizia Giallombardo, affiancata dai rispettivi staff tecnici e sanitari delle due sezioni.



La squadra nazionale

Per il primo blocco di allenamenti sono state convocate:

Beatrice Andina (RN Savona/Marina Militare), Chiara Benesso (Plebiscito Padova), Valentina Bisi (RN Savona), Caterina Cucco (Sincro Seregno), Beatrice Esegio (Plebiscito Padova), Greta Gitto (RN Savona), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto/Marina Militare), Alessia Macchi (Busto Nuoto/Marina Militare), Giorgia Lucia Macino (RN Savona/Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona/Marina Militare), Alessia Negroni (G. Sport Village), Susanna Pedotti (Busto Nuoto/Fiamme Oro), Lara Pollini (Sincro Seregno), Sophie Tabbiani (RN Savona/Marina Militare) e Giulia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

A guidarle in vasca ci saranno Roberta Farinelli, responsabile degli esercizi di squadra, Simona Chiari e Anna Voloshyna. Completano lo staff il preparatore atletico Massimo Di Napoli, il medico Anna Cavallero, la dietista Stefania Acquaro, la fisioterapista Nadia Rocca e lo psicologo Paolo Benini.



Doppi e singoli

Dal 2 al 22 novembre toccherà invece ai protagonisti delle specialità individuali e di coppia:

Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Filippo Pelati (CN Nuoto Uisp/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto/Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea (RN Savona/Fiamme Oro) e Flaminia Vernice (RN Savona/Fiamme Oro).

Lo staff tecnico è composto da Linda Cerruti, Simona Ricotta e Federica Sala, con il supporto del medico Anna Cavallero, della dietista Stefania Acquaro e della fisioterapista Nadia Rocca. La preparazione atletica sarà seguita da Massimo Di Napoli, Zinaida Pachenko e Valentina Rovetta, che si alterneranno nel corso del periodo.