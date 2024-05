Calcio, Serie D. Vado, ultimo atto: alle 16:00 la finale playoff in casa del Chisola

Seconda finale playoff consecutiva per il Vado, e già questo rappresenta di per sè un punto pensantissimo a favore del club rossoblu.

Presto si capirà quali saranno le possibile evoluzioni in prospettiva 2024/2025, ma ora l'obiettivo è focalizzato su Vinovo, dove la squadra di mister Cottafava scenderà in campo alle 16:00.

Una partita sulla carta non semplice, sia per la forza dell'avversario (il team diretto da mister Ascoli è l'unico che ha saputo in qualche modo insidiare l'Alcione), sia per il racconto dell'intero campionato, dove i torinesi hanno saputo prevalere in entrambi i confronti disputati (3-2 al Chittolina, 1-0 al "Marola").

In più il regolamento regala un piccolo ma significativo vantaggio: in caso di parità al termine dei tempi supplementari, sarà il Chisola a poter festeggiare.

Una situazione similare a quella dell'anno scorso, dove però il Vado riuscì a piazzare il colpo in casa della Sanremese. Vincere i playoff di fatto non avvicinerebbe la promozione in C, ma nessuno risparmierà energie nella contesa affidata al signor Vailati di Crema.

Da valutare Mikhailovskyi e capitan Lo Bosco, ma sia il centrale che il capitano rossoblu dovrebbero essere della partita.