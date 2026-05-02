Calcio | Promozione. The last dance per il Legino, al Picasso arriva la capolista Albissole

Sarà un sabato pomeriggio carico di emozioni al Picasso di Quiliano.

La capolista di mister Cattardico scenderà in campo per la prima volta con la Promozione già conquistata, in attesa di celebrare questa sera il titolo sul lungomare di Albissola.

Dall’altra parte ci sarà invece l’ultima uscita del Legino per come lo abbiamo conosciuto finora. Il presidente Carella, infatti, ha confermato nei giorni scorsi l’imminente fusione con il Savona, e il messaggio lanciato sui canali social verdeblù è eloquente: “The last dance”.

Quasi per uno scherzo del destino, questa partita segnerà anche la conclusione della cinquantesima stagione ufficiale dei pirati savonesi, iniziata nel lontano 1976.

Una giornata quindi da vivere fino in fondo per il presidente Carella, mister Fabio Tobia e tutta la squadra verdeblù.

La gara si preannuncia piacevole e aperta, anche perché entrambe le formazioni hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi.

Calcio d’inizio alle 17:00, dirige Bresciani di Genova.