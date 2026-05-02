Calcio | Juniores. Inizia oggi pomeriggio la fase nazionale per il Legino, verdeblu in campo a Volpiano

Prima tappa a Volpiano per il Legino nel tabellone nazionale Juniores.
A sette giorni dall'emozionante vittoria ai rigori contro la Sestrese, i ragazzi di mister Penna tornano in campo per affrontare i piemontesi del Volpiano Pianese.
Fischio d'inizio alle 16:00 al "Bertolotti" per una gara dal peso specifico fondamentale nel gruppo triangolare del nord ovest.
A completare il girone la rappresentante lombarda, il Rozzano, che nella finale del proprio campionato regionale ha conquistato il titolo superando il Morazzone (già avversaria del Legino due anni fa) con un combattuto 4-3. I milanesi osserveranno un turno di riposo in questa prima giornata, entrando in scena nel secondo appuntamento.
Il regolamento del triangolare prevede un calendario serrato: dopo la gara odierna, il secondo incontro si disputerà mercoledì 6 maggio, mentre la terza e ultima sfida è in programma sabato 9 maggio. Gli accoppiamenti dipenderanno dall’esito del primo match.