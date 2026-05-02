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Calcio | 02 maggio 2026, 16:55

Calcio | Commiato Legino, imbattibilità Albissole, la Picasso termina 2-2

Doppietta di Piacentini per i verdeblu, D'Aliesio e Amenduni per i ceramisti

Calcio | Commiato Legino, imbattibilità Albissole, la Picasso termina 2-2

LEGINO - ALBISSOLE 2-2 (58' e 77' Piacentini - 52' D'Aliesio, 79' Amenduni)

45' FINISCE QUA! DUE A DUE TRA LEGINO E ALBISSOLE!

42' giro palla insistito, si  aspetta solo il triplice fischio

34' AMENDUNI! IMEMDIATO IL PAREGGIO BIANCOCELESTE, il numero sei sfrutta al meglio l'assist di Barisone

33' cambio Albissole: Invernizzi per D'Aliesio

32' IL RADDOPPIO DEL LEGINO! COLPO DA BILIARDO DAI 20 METRI PER PIACENTINI, E' DOPPIETTA

25' doppio cambio Legino, escono Alessio Tobia e Santelia,  in campo Pescio e Dotta

20' cambio Albissole: Zunino per Moscatelli. Risponde il Legino con Castiglione per Romeo, uscita dal campo tra le lacrime per la punta

18' replica di Vierci, Santelia c'è!

13' TUTTI IN PIEDI AL PICASSO, EUROGOL DI PIACENTINI! Dal lato cordo dell'area l'attaccante del Legino ha lasciato partire un fendente violento all'incocio dei pali opposto. Conclusione imparabile, pareggio verdeblu!

12' super Negro sulla girata a botta sicura di Romeo, riflesso felino per il portiere biancoceleste

10' Ottavi per Lavagna, forze fresche anche per Tobia

9' risposta immediata del Legino, azione instistita chiusa da Romeo dopo la parata di Negro, palla a lato di centimetri

7' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! D'ALIESIO! TAP IN VINCENTE DI TESTA DOPO LA RESPINTA DI SANTELIA

5' tre cambi per l'Albissole, entrano Barisone, Basso e Vierci, escono Dorno, Diana e Macagno

2' blitz di Tubino nella trequarti avversaria, si distende Negro in bello stile

1' si riparte|

SECONDO TEMPO
 

45' poco da segnalare negli ultimi minuti, squadre negli spogliatoi

37' lascia andare il mancino Dorno dai 25 metri, Santelia alza oltre la traversa

32' angolo Legino, Romeo riesce a trovare il colpo di testa, il palo blocca però l'esultanza del centravanti del Legino

27' girata nello stretto di Nicolo Tobia, il cross deviato è preda di Negro

25' cross di Di Donato per Romeo, girata di testa fuori misura davvero per poco

24' colpo di testa di Moscatelli, colpito l'esterno della rete

22' tentativo di lob di Piacentini, bello il gesto tecnico, Negro controlla

16' problemi per Incorvaia, entra Esu

14' si defila Macagno a destra, battuta centrale bloccata da Santelia

12' fallo su Minuto, punizione dal lato corto dell'area di rigore per Macagno, respinta dalla difesa verdeblu

6' ritmi blandi al Picasso, Tobia e Cattardico non mancano però di dare indicazioni ai loro giocatori

1’ si parte!

PRIMO TEMPO
 

LEGINO: Santelia, Tubino, Semperboni, Lavagna, Di Donato, Incorvaia, A. Tobia, Piana, Romeo, Piacentini, N. Tobia,

A disposizione: Dotta, Garzoglio, Castiglione, Morielli, Cavallone, Pescio, Monte, Ottavi, Esu.

Allenatore: Tobia
 

ALBISSOLE: Negro, Minuto, Damonte, Apicella, Favorito, Amenduni, D’Aliesio, Dorno, Diana, Macagno, Moscatelli.

A disposizione: Pastorino, Zunino, De Cerchi, Barisone, Basso, Invernizzi, Vierci, Ghigliazza, Cuka.

Allenatore: Cattardico
 

Arbitro: Bresciani di Genova

Assistenti: Crotti e Monaci di Genova

Lorenzo Tortarolo

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