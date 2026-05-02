Calcio | Commiato Legino, imbattibilità Albissole, la Picasso termina 2-2

LEGINO - ALBISSOLE 2-2 (58' e 77' Piacentini - 52' D'Aliesio, 79' Amenduni)
45' FINISCE QUA! DUE A DUE TRA LEGINO E ALBISSOLE!
42' giro palla insistito, si aspetta solo il triplice fischio
34' AMENDUNI! IMEMDIATO IL PAREGGIO BIANCOCELESTE, il numero sei sfrutta al meglio l'assist di Barisone
33' cambio Albissole: Invernizzi per D'Aliesio
32' IL RADDOPPIO DEL LEGINO! COLPO DA BILIARDO DAI 20 METRI PER PIACENTINI, E' DOPPIETTA
25' doppio cambio Legino, escono Alessio Tobia e Santelia, in campo Pescio e Dotta
20' cambio Albissole: Zunino per Moscatelli. Risponde il Legino con Castiglione per Romeo, uscita dal campo tra le lacrime per la punta
18' replica di Vierci, Santelia c'è!
13' TUTTI IN PIEDI AL PICASSO, EUROGOL DI PIACENTINI! Dal lato cordo dell'area l'attaccante del Legino ha lasciato partire un fendente violento all'incocio dei pali opposto. Conclusione imparabile, pareggio verdeblu!
12' super Negro sulla girata a botta sicura di Romeo, riflesso felino per il portiere biancoceleste
10' Ottavi per Lavagna, forze fresche anche per Tobia
9' risposta immediata del Legino, azione instistita chiusa da Romeo dopo la parata di Negro, palla a lato di centimetri
7' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! D'ALIESIO! TAP IN VINCENTE DI TESTA DOPO LA RESPINTA DI SANTELIA
5' tre cambi per l'Albissole, entrano Barisone, Basso e Vierci, escono Dorno, Diana e Macagno
2' blitz di Tubino nella trequarti avversaria, si distende Negro in bello stile
1' si riparte|
SECONDO TEMPO
45' poco da segnalare negli ultimi minuti, squadre negli spogliatoi
37' lascia andare il mancino Dorno dai 25 metri, Santelia alza oltre la traversa
32' angolo Legino, Romeo riesce a trovare il colpo di testa, il palo blocca però l'esultanza del centravanti del Legino
27' girata nello stretto di Nicolo Tobia, il cross deviato è preda di Negro
25' cross di Di Donato per Romeo, girata di testa fuori misura davvero per poco
24' colpo di testa di Moscatelli, colpito l'esterno della rete
22' tentativo di lob di Piacentini, bello il gesto tecnico, Negro controlla
16' problemi per Incorvaia, entra Esu
14' si defila Macagno a destra, battuta centrale bloccata da Santelia
12' fallo su Minuto, punizione dal lato corto dell'area di rigore per Macagno, respinta dalla difesa verdeblu
6' ritmi blandi al Picasso, Tobia e Cattardico non mancano però di dare indicazioni ai loro giocatori
1’ si parte!
PRIMO TEMPO
LEGINO: Santelia, Tubino, Semperboni, Lavagna, Di Donato, Incorvaia, A. Tobia, Piana, Romeo, Piacentini, N. Tobia,
A disposizione: Dotta, Garzoglio, Castiglione, Morielli, Cavallone, Pescio, Monte, Ottavi, Esu.
Allenatore: Tobia
ALBISSOLE: Negro, Minuto, Damonte, Apicella, Favorito, Amenduni, D’Aliesio, Dorno, Diana, Macagno, Moscatelli.
A disposizione: Pastorino, Zunino, De Cerchi, Barisone, Basso, Invernizzi, Vierci, Ghigliazza, Cuka.
Allenatore: Cattardico
Arbitro: Bresciani di Genova
Assistenti: Crotti e Monaci di Genova