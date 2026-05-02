Calcio | L’Arte del Mister: lunedì a Quiliano l'incontro con Davide Brunello e Armando Caligaris

Il mondo del calcio non è fatto solo di schemi e tattica, ma di un’arte sottile che risiede nella capacità di adattarsi e interpretare il gioco.

È proprio questo il tema centrale dell’evento "Dipende... L'arte del Mister", organizzato da AIAC Liguria in collaborazione con la sezione di Savona.

L'appuntamento, previsto per lunedì 4 maggio 2026 vedrà come protagonisti due figure di spicco del panorama calcistico locale e non solo: Davide Brunello e Armando Caligaris.

L'evento è in programma nella cornice del Palazzetto dello di Quiliano, in Piazza Costituzione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti con una disponibilità di 1400 posti e priorità riservata agli associati AIAC.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonio Caprio al numero 339 2028876 o all'indirizzo email toninocaprio957@gmail.com.