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Calcio | 02 maggio 2026, 12:21

Calcio | L’Arte del Mister: lunedì a Quiliano l'incontro con Davide Brunello e Armando Caligaris

L'evento è promosso da Aiac Liguria e Savona

Calcio | L’Arte del Mister: lunedì a Quiliano l'incontro con Davide Brunello e Armando Caligaris

Il mondo del calcio non è fatto solo di schemi e tattica, ma di un’arte sottile che risiede nella capacità di adattarsi e interpretare il gioco. 

È proprio questo il tema centrale dell’evento "Dipende... L'arte del Mister", organizzato da AIAC Liguria in collaborazione con la sezione di  Savona. 

L'appuntamento, previsto per lunedì 4 maggio 2026 vedrà come protagonisti due figure di spicco del panorama calcistico locale e non solo: Davide Brunello e Armando Caligaris.

L'evento è in programma nella cornice del Palazzetto dello di Quiliano, in Piazza Costituzione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti con una disponibilità di 1400 posti e priorità riservata agli associati AIAC. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonio Caprio al numero 339 2028876 o all'indirizzo email toninocaprio957@gmail.com.

Lorenzo Tortarolo

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