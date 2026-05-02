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Calcio | 02 maggio 2026, 11:59

Calcio | Prima Categoria B. Tutti in campo alle 15:00, focus salvezza per le savonesi

Calcio | Prima Categoria B. Tutti in campo alle 15:00, focus salvezza per le savonesi

Penultima giornata nel girone B di Prima Categoria: per garantire la contemporaneità, tutte le partite si disputeranno oggi pomeriggio alle ore 15:00.

In vetta, archiviata la vittoria dell’Olimpic, restano ancora da definire le posizioni playoff tra Multedo, Rabona e Campese.

Situazione decisamente più aperta in coda, dove Speranza e Virtus Don Bosco sono a caccia di punti preziosi per evitare la retrocessione.

Al Santuario i rossoverdi affronteranno proprio il Rabona, in cerca dell’ultimo guizzo per evitare tensioni negli ultimi 90 minuti. I nerazzurri di mister Pusceddu saranno invece ospiti del Valsecca.

La Veloce, infine, va a caccia del punto esclamativo nella propria rincorsa salvezza: al Levratto è attesa la Pegliese.

Redazione

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