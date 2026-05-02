Calcio | Prima Categoria B. Tutti in campo alle 15:00, focus salvezza per le savonesi

Penultima giornata nel girone B di Prima Categoria: per garantire la contemporaneità, tutte le partite si disputeranno oggi pomeriggio alle ore 15:00.
In vetta, archiviata la vittoria dell’Olimpic, restano ancora da definire le posizioni playoff tra Multedo, Rabona e Campese.
Situazione decisamente più aperta in coda, dove Speranza e Virtus Don Bosco sono a caccia di punti preziosi per evitare la retrocessione.
Al Santuario i rossoverdi affronteranno proprio il Rabona, in cerca dell’ultimo guizzo per evitare tensioni negli ultimi 90 minuti. I nerazzurri di mister Pusceddu saranno invece ospiti del Valsecca.
La Veloce, infine, va a caccia del punto esclamativo nella propria rincorsa salvezza: al Levratto è attesa la Pegliese.