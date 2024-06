Grande successo di pubblico al “San Giorgio Sport Show”, in località San Giorgio d'Albenga.

L'evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive non solo del comprensorio ingauno ma anche della provincia di Savona, di far conoscere le proprie discipline e attività.

Durante le giornate dell'evento sono state proposte numerose spettacolari performance sportive oltre alla possibilità di gustare le specialità locali preparate dalla cucine del 'Michettin"