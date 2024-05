Calcio, Cairese. Iniziano i playoff nazionali, contro il Mapello occhio alle assenze

L'elenco degli assenti è di quelli pesanti, ma per quanto visto in campo due settimane fa a Sestri Levante, in casa del Rivasamba, la Cairese ha le risorse per poter disputare una gara importante oggi pomeriggio in terra lombarda.

I ragazzi di mister Boschetto sono infatti attesi dal confronto di Brembate contro il Mapello, pronto domenica scorsa ad eliminare il Leon nell'ultimo atto regionale.

Una squadra di mestiere quella bergamasca, contro la quale serviranno organizzazione, intensità e un pizzico di sana malizia sportiva nel corso dei novanta minuti che caratterizzeranno la gara di andata a Brembate.

Ragionare in vista del ritorno al "Brin" sarà importante, motivo per cui anche un pareggio potrebbe essere incassato senza particolari drammi.

Sul fronte tattico potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto nel pacchetto arretrato, con il passaggio alla linea a quattro. Mancheranno infatti Gargiulo, il lungodegente Tazzer, Facello, Sassari e Basso: ecco perchè non sorprenderà vedere in panchina tanti giocatori "under".

Fischio d'inizio alle 16:00, arbitra Fresu della sezione di Sassari.