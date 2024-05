Calcio. Caso Dego - Nolese. I biancorossi ricorreranno in appello, Maggioni: "Società non responsabile, per noi è un danno di immagine enorme"

L’organo di giustizia sportiva ha infatti decretato le irregolarità relative alla partita, disputata nell’aprile 2023, che ha portato alla penalizzazione di tre punti in classifica per il prossimo campionato.

“Faremo sicuramente appello - spiega il dirigente Mauro Maggioni - non tanto per la misura della penalizzazione in sé, ma per l’enorme danno a livello di immagine a cui siamo stati esposti.

Tra l’altro, a quanto risulta dall’accertamento dei fatti, il nostro ex tecnico Magalino è stato citato nelle interlocuzioni in terza battuta, per quanto concerne Marco Fontana addirittura in quarta. A Dego siamo andati in 11, con il nostro attaccante Frione infortunato con sette punti in testa e un giocatore all’esordio assoluto".

In attesa delle motivazioni della sentenza anche l'avvocato Vito Anobile: "Confermo quanto dichiarato dall'avvocato Mariani, anche noi siamo in attesa delle motivazioni che hanno portato ai provvedimenti sanzionatori. Solo in quel momento avremo un quadro definito della situazione".