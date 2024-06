Calcio, Cisano. Ufficiale la conferma di Porcella: "Ci rinforzeremo, l'obiettivo è il vertice della classifica"

Era data quasi per scontata la permanenza di Rossano Porcella alla guida del Cisano ed effettivamente non sono emerse novità nel corso delle ultime settimane.

A confermarlo è stato lo stesso tecnico biancoblu in mattinata:

"Nei prossimi giorni ci saranno molte novità da svelare, partendo in primis però dalle conferme di un organico che comunque ha saputo dire la sua anche nella passata stagione. E' evidente che vogliamo fare un salto di qualità in avanti importante e di conseguenza per arrivare ai vertici del campionato ci serviranno rinforzi idonei. Pensiamo di averli già individuati e presto non tarderanno i primi annunci".