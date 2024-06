Calciomercato, Bragno. Una certezza e un sogno per il dg Mignone: "Lorenzo Negro c'è, Saviozzi chissà..."

Inizierà a dipanarsi nei prossimi giorni il mercato in ingresso del Bragno.

Idee e ambizioni non mancano come rivela il direttore generale Mignone, ma la prima ufficialità per la rosa affidata a mister Frumento arriva dalla conferma del vicecapitano, Lorenzo Negro.

"Partiamo con la conferma di Lorenzo che per noi rappresenta sicuramente un primo puntello di peso per la rosa che dovrà affrontare la stagione 2024/2025.

Le voci su Saviozzi? Stiamo trattando il ragazzo il quale ovviamente ha più offerte in piazze importanti, ma comunque, essendo di Cairo Montenotte, speriamo che possa sposare la nostra causa".