Calciomercato. Paolo Scannapieco non si muove dal Ligorna: "La storia continua"

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare le prime due conferme per la stagione sportiva 2024/25: quelle di Stefano Botta e Paolo Scannapieco, capitano e vice capitano del Ligorna. Due colonne dello spogliatoio che faranno parte della squadra rispettivamente per il quinto e per il quarto di fila.





Nato nel 1986 a Como e proveniente dal Lugano, Botta si è guadagnato la fiducia del Genoa contribuendo, tra il 2005 e il 2007, alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Successivamente ha vissuto esperienze con Cesena, Vicenza, Ternana e poi è tornato in Liguria, questa volta indossando la maglia della Virtus Entella. Due annate nelle quali i Levantini hanno conquistato la storica promozione in Serie B della stagione 2015/16. Successivamente ha vestito le maglie di Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima di approdare al Ligorna in Eccellenza, durante una stagione che ha visto i Biancazzurri fare subito ritorno in Serie D.





Nato nel 1997 a Pietra Ligure e cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, Scannapieco si è contraddistinto come uno dei migliori difensori del Girone A di Serie D nelle ultime cinque stagioni, le ultime quattro delle quali in Biancazzurro. Dopo aver accumulato un’importante esperienza in Rossoblù ha indossato le casacche di Virtus Bergamo, Inveruno e soprattutto Pavia, con cui nel 2018 ha disputato un campionato da protagonista prima di tornare in Liguria, con le maglie di Vado e Imperia. Nel 2021 la firma con il Ligorna, squadra con cui oggi si appresta a disputare la quarta stagione consecutiva.





Queste le parole di Stefano Botta: «Sono felice di continuare a giocare e di poterlo fare con il Ligorna per il quinto anno consecutivo. Ringrazio Presidente e Direttore per la fiducia e la stima. Sono convinto che anche quest’anno ci toglieremo grandi soddisfazioni». Queste le parole di Paolo Scannapieco: «Orgoglioso e contento di poter continuare per il quarto anno consecutivo con questa famiglia. Siamo cresciuti insieme e non vogliamo smettere, la storia continua».





A Stefano e Paolo un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per un’altra splendida stagione insieme, con soddisfazioni sia di squadra sia personali.