Pallavolo: Carcare in vetta alla classifica dell’under 13 femminile ed accede alla fase regionale. Il presidente Lorenzo: "Fiero di questo gruppo"

Eccelle il gruppo Under 13 della Pallavolo Carcare nella fase finale del campionato.

Passo dopo passo le ragazze della Pallavolo Carcare hanno macinato punti e vittore sino ad arrivare al 2 Giugno data della finalissima dove hanno conquistato il titolo di campione territoriale ossia la migliore tra le squadre della provincia di Savona ed Imperia,

Il titolo è stato raggiunto dopo aver superato prima il Maremola e poi, nella finalissima, l'Imperia Volley.

Ora il loro titolo farà curriculum nell'albo della società ed il meritato gagliardetto sarà affisso nel palazzetto dello sport di Carcare per ricordare questo loro successo.

Al raggiungimento di questo traguardo è stata la determinazione della ferrea Elisa TORRESAN e di Natan ARCIDIACONO che da sempre hanno creduto nel progetto di crescita del settore giovanile della società.

Il commento del Presidente LORENZO - Come presidente, riconosco gli sforzi fatti da tutto il gruppo, in primis dalle ragazze supportate dal dirigente accompagnatore Sara Campagnolo che le ha accompagnate in questo percorso. Una vittoria fatta di sofferenza e di gioia punto dopo punto in tutte le gare, a loro tutti va il bravo di tutta la società bianco rosso.

E’ da evidenziare che il gruppo durante il suo campionato ha totalizzato 866 punti e ne ha subiti 684, collocandosi quale miglior attacco e migliore difesa del girone.

Ora il prossimo importante impegno è il 15 Giugno per il turno della fase regionale.