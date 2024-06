Calcio. Torna il Super Derby a Pietra Ligure, sabato sera c'è Soccorso - San Nicolò

Cresce l’attesa in maniera spasmodica per il derby per i pietresi, ex bambini cresciuti con il sogno di diventare campioni del pallone, che negli anni d’oro del calcio, hanno vestito i colori rossoblù o rossoverde.

Il derby revival ha visto la luce nel 2017 grazie all’idea dei 4 moschettieri Luca Perrone, Luca “Ruspa “ Robutti, Luca Bussacchetti e Paolo Scilinco con l’obiettivo di far rivivere a grandi e piccini l’atmosfera della stracittadina pietrese.

San Nicolò e Soccorso: il dualismo calcistico della cittadina era rappresentato dalle due squadre che, come si evinceva dai loro nomi, facevano riferimento alle due parrocchie, una a ponente e l’altra a levante del Maremola.

Derby accesi, per il primato cittadino, che si sviluppavano fin dai Pulcini, fino ad arrivare alle categorie dei più grandi. In particolare nel decennio degli anni Ottanta e ad inizio anni Novanta.

L’Unione Sportiva Soccorso, fondata nel 1956 per iniziativa del reverendo Gaetano Alberti, svolgeva la sua attività giovanile nel campetto alle pendici del Monte Grosso, nei pressi del Santuario; a livello di prima squadra con i colori biancoazzurri giocò dal 1965/66 al 1968/69 arrivò a vincere la Prima Categoria nel 1969/70 e disputò l’anno seguente la Promozione, per poi assumere la denominazione di Pietra Ligure. Il Soccorso divenne così un club solamente dedicato ai giovani e dal 2001 è confluito nel Pietra Ligure Calcio.

Il San Nicolò restò sempre una società di puro settore giovanile, ottimo serbatoio per la prima squadra pietrese. Nell’estate del 1998 avvenne la fusione, che portò il sodalizio a chiamarsi per tre anni Pietra San Nicolò, prima di divenire Pietra Ligure Calcio.

Al di là delle vicende legate alla prima squadra, San Nicolò e Soccorso vengono ricordate per la loro vera essenza, soprattutto sociale, con le centinaia di bambini di numerose annate che hanno militato nell’una o nell’altra, divertendosi e crescendo, sia come atleti che come uomini.

Sabato 8 giugno alle ore 20,30 al “De Vincenzi” di Pietra Ligure rossoverdi e rossoblù torneranno a sfidarsi. Non avranno tra le loro fila bambini alle prime armi o giovani promettenti, bensì ex calciatori, magari un pochino appesantiti, che da giovanissimi hanno vestito le maglie delle squadre calcistiche pietresi, tutti abbondantemente “over 30”.

L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato verrà destinato in beneficenza all’Associazione Monica Ravetta Onlus, associazione volontaria il cui scopo è aiutare le giovani donne a mantenere la salute del proprio seno ed aiutare le donne che non sono inserite nei programmi di diagnosi precoci con mammografia.

Con la maglia del Soccorso giocheranno Massimo Novellino, Alessandro Balestrino, Enzo Sole, Matteo Piccinini, Simone Piccinini, Andrea Bellone, Stefano Ferraro, Daniele Marsic, Mirko Pesce, Giuseppe Branciforti, Claudio Fraschini, Alessandro Aicardi, Michele Pastorino, Luca Perrone, Claudio Marsic, Luca Magani, Gabriele Tonon, Matteo Ferrua, Daniele Balestrino, Andrea Bosio, Sergio Di Noto, Mario Parodi, Mauro Core, Fabrizio Fragola, Gennaro Senatore, Carmine D’Alleva, Gianluigi Quartieri, Vittorio “Vito Rovescia” Auteri, Francesco Ferrieri, Stefano Ferrigno, Andrea Tomasi, Giuseppe Delfini, Francesco Fazio, Francesco De Cocco, Fulvio Toscano, Paolo Scilinco, Paolo Vite, Pierfrancesco Ferro.

I colori del San Nicolò saranno difesi da Luca Bussacchetti, Giovanni Guaraglia, Claudio “Lopio” Lopiparo, Roberto Salva, Riccardo Veronese, Michele Bianco, Fabio Zarrillo, Paolo Gervasi, Roby Pulzetti, Roberto “Bobo” Panaro, Marco Stagnaro, Walter Marino, Roberto Zunino, Antonino Barone, Giorgio Baretta, Carletto Quaranta, Fabio Di Biase, Gianni Macciò, Marco Ballone, Massimo Perrone, Michele Bellenda, Maurizio Romeo, Roberto Mascarello, Luca “Ruspa” Robutti, Andrea Martoccia, Luciano Marino, Riccardo Bergallo, Andrea Primosich, Simone Primosich, Massimo Dini, Piero Guaraglia,Alessandro Beltrame, Luca Protti, Matteo Massa, Fabio Zambarino, Stefano Rembado, Davide “Daddi” Onida, Alberto Busatta.