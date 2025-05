Calcio. Debendetti regala tre punti di platino al Mantova, il gol della punta finalese piega la Carrarese (VIDEO)

Il Mantova soffre contro una Carrarese gagliarda ma strappa una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il Mantova passa in vantaggio al 44′ con Mancuso che di destro infila Ravaglia. Il pareggio della Carrarese arriva in apertura di secondo tempo con Finotto che da breve distanza batte Festa. Il gol liberatorio all’84’ lo firma Debenedetti, che con una splendida conclusione trova l’angolino.

Un gol di fondamentale importanza per l'attaccante nato e cresciuto nel Finale, che avvicina in maniera determinante i virgiliani all'obiettivo salvezza.