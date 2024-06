Calciomercato. Riccardo D'Antoni torna a ponente: è un nuovo giocatore della Sanremese. "Piazza di grande fascino, partiamo bene per disputare un campionato importante"

La Sanremese comincia ad affilare le armi anche in relazione al mercato in entrata.

Dopo l'annuncio dell'ingaggio del centrocampista Gulli, i matuziani hanno pescato dalla provincia di Savona anche sul fronte offensivo.

Dopo la crescita nel vivaio del Vado e le esperienze con Modena, Pistoiese, United Riccione e Sestri Levante, Riccardo D'Antoni torna a ponente per vestire la casacca biancazzurra.

“Sono molto contento di arrivare a Sanremo – afferma Riccardo D’Antoni – ringrazio la società che ha deciso di puntare sul sottoscritto nonostante l’infortunio. Conosco bene soprattutto mister Gori che mi ha allenato a Riccione (con lui 11 reti e 3 assist ndr) e il direttore sportivo Marcello Panuccio che mi hanno cercato con grande vigore. Sono il classico attaccante centrale, amo stare in area, vivo per il gol: posso giocare sia da solo che con un altro compagno al mio fianco. Sanremo è una piazza ricca di fascino, storia e blasone, cercheremo di partire bene per disputare un campionato importante“.