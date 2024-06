"Ceriale in Rosa", ha preso il via il torneo di calcio contro la violenza sulle donne

Un’altra giornata di sport e sensibilità sociale su un tema purtroppo sempre più di attualità, quello della violenza contro le donne.

E’ con questo spirito che l’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento sportivo organizzato dall’Asd Ceriale Calcio, con la prima edizione del torneo “Ceriale in Rosa”, riservato alla categoria under 15 femminile, in programma, sabato 8 giugno, presso il campo sportivo cerialese.

Calcio di inizio alle ore 15 e 30, otto le formazioni in campo per contendersi il trofeo: Ceriale, Genoa, Millesimo, Sanremese, Imperia, Matuziana, Merlino e Baiardo. Le squadre saranno divise in due gironi. Premiazione finale alle 20 e 30.

Una iniziativa promossa grazie alla preziosa collaborazione del centro “Artemisia Gentileschi”, che ha deciso di scendere in campo insieme alle ragazze per dire stop a ogni forma di violenza di genere.

“Un evento calcistico che vuole sottolineare l’unione di tutta la comunità cerialese nella lotta e nel contrato a questo drammatico fenomeno sociale” ha commentato l’assessore comunale con delega allo sport Daniele Gaglioti.

“Un appuntamento importante per tutto l’ambiente, che accoglie la prima edizione cerialese di un torneo tutto al femminile. Un progetto portato avanti con grande passione e che vogliamo far crescere sempre di più: ci crediamo molto e sabato ci divertiremo molto!” è il messaggio lanciato dall’Asd Ceriale Progetto Calcio.

Al centro antiviolenza Artemisia Gentileschi andrà in beneficenza una parte del ricavato della manifestazione sportiva.