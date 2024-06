Savona, luglio e agosto i Tornei Giovanili Estivi di calcio Libertas

In partenza i Tornei Giovanili Estivi di calcio Libertas che terranno banco sui campi della nostra provincia nei mesi di luglio e agosto. In questi giorni il responsabile regionale del settore calcio giovanile e amatoriale Libertas, Felicino Vaniglia, ha trasmesso il planning delle manifestazioni che si preannunciano ricche di novità. Seguendo la linea della Libertas Nazionale i tornei giovanili Libertas eccezion fatta per Primi Calci e Piccoli amici, si svolgeranno con il tradizionale 6 contro 6. Il planning potrà essere integrato con alcune date con l'inserimento di alcuni siti, tra cui Stella e Calizzano. Ecco le date delle manifestazioni che si svolgeranno a Quiliano, Cengio, Sassello, Giusvalla e Savona. Mese di luglio: Quiliano (13 luglio categoria 2007-2008), (20 luglio categoria 2011-2012), (27 luglio categoria 2013-2014), Cengio- Torneo Granata ( 19 luglio categoria 2009-2010), (26 luglio categoria 2011-2012), Sassello ( 17 luglio categoria 2009-2010), (24 luglio categoria 2011-2012), (31 luglio categoria 2013-2014). Mese di Agosto: Cengio (4 agosto categoria 2013-2014), (9 agosto 2016-2017), Quiliano (3 agosto categoria 2009-2010), (9 agosto categoria 2015-2016-2017), Sassello (7 agosto categoria 2015-2016-2017), Giusvalla (4 e 11 agosto categoria 2003-2005 con 2 fuori quota 2002), Savona campo Carlo Rondoni via Trincee ( 5 e 6 agosto Palio dei Rioni over 18), Savona, campo Carlo Rondoni via Trincee (11 agosto Torneo dei Bagni Over 18), (12 agosto Torneo dei Bagni Under 18). Afferma il responsabile del settore giovanile e amatoriale calcio Libertas Liguria, Felicino Vaniglia: “Grazie anticipatamente a quanti, sempre in aumento ed estremamente graditi, sceglieranno di affidarsi alla nostra ormai rodata, competente, efficiente e professionale organizzazione. Ogni Torneo sarà preceduto da apposita locandina di avviso e conseguente calendario pubblicato a 48 ore dall'inizio evento”.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi ( h 24) al responsabile regionale calco giovanile e amatoriale Libertas Liguria. dott.Felicino Vaniglia ( cell.347/9003209) oppure inviare e-mail a: cpsavona@libertasnazionale.it