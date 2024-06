Pirates: Termina per le ragazze in quel della “La Principina” di Grosseto il campionato F3

Il comunicato:

Le ragazze dei Pirates 1984 bissano il risultato dello scorso anno finendo tra le migliori 8 franchigie della nazione. Con alcune defezioni importati a roster, le Pirates (Carola Bianchelli, Francesca Caviglia, Giorgia Nicolini, Francesca Giuso Delalba, Mathilda Monni e Selina Pasquero) sfoderano gare ad alta intensità come del resto ci hanno abituato a vivere. Dopo un venerdì molto positivo con 2 win e una lose, eccole approdare al poule finale con l’élite del flag football femminile.

Dominio incontrastato delle Parma Panthers che si laureano campionesse italiane, a cui vanno i nostri più sentiti complimenti, dietro a loro in ordine troviamo al 2° posto Elephants Catania, 3° Skorpions Varese, 4° Mad Cate Milano, 5° Daemons & Tempeste, 7° Driadi Torino, 8° Pirates 1984, a seguire le altre 8 franchigie che hanno concluso il loro cammino nel secondo poule per delineare la classifica dal 9° al 16° posto.

Finisce così un’altra stagione ricca di soddisfazione e successi per le eredi di Anne Bonny, la prima coraggiosa capitano pirata a cui si ispirano, con il loro carattere grintoso le ragazze di Albisola superiore.

Grazie ai loro risultati sempre positivi vi ricordiamo che il flag football, sport estremamente sponsorizzato dalla NFL, sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028, uno sport non di contatto, propedeutico per grandi e piccini, uomini e donne per il football americano e che consente, perché no, di togliersi soddisfazioni personali magari proprio alle olimpiadi, girando il mondo col “blue team” italiano.

