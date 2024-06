Calcio, Prima Categoria. Dario Roso felice di tornare alla Letimbro: "Grazie al Pallare per aver capito la mia scelta"

Nella giornata di ieri la Letimbro ha annunciato che sarà Dario Roso il tecnico per il prossimo campionato di Prima Categoria. L’allenatore era stato precedentemente annunciato dal Pallare, ma, “al cuor non si comanda”, ha deciso di fare un passo indietro sposando la causa gialloblù. Questo il saluto che fa alla società valbormidese e tutte le prime novità:

“Intanto voglio ringraziare il Pallare per aver capito le mie ragioni, la Letimbro per me è casa e, soprattutto in un momento così difficile, non me la sono sentita di voltarle le spalle... Ho trovato un ambiente destabilizzato dalla partenza di Oliva, ma con l'aiuto di persone fidate che sono entrate in dirigenza e nel mio staff, abbiamo tutta l'intenzione di prepararci al meglio e con una squadra competitiva al campionato.

Qualche colpo lo abbiamo già piazzato, mi seguiranno da Pallare Gabriel Dotta e Andrea Sala e dal Priamar Christian Ferrigno. Tenteremo di convincere chi della squadra è ancora in dubbio e stiamo seguendo dei profili importanti della categoria come Claudio Esposito e Federico Vallone, altri sono top secret”.

Questo invece i nuovi innesti nell’organigramma societario e tecnico:

Direttore Generale Monofilo Alessandro

Direttore Sportivo Mantelli Alessio

Segretario Neirotti Alessandro

Team Manager Rendina Davide e Sabatino Cristian

Allenatore Roso Dario

Vice allenatore Dotta Fabrizio

Allenatore dei portieri Sala Alberto

Questi si uniranno ai dirigenti e staff tecnico già presenti in società. Non è detto che ci potranno essere ulteriori ingressi sia sotto l'aspetto tecnico che dirigenziale.