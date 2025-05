Calcio, Juniores Nazionali. E' grande Vado! I playoff sono rossoblu, espugnata Bra 4-1

E' stata una grande prova quella che il Vado ha saputo mettere in campo oggi pomeriggio a Bra.

I ragazzi di mister Boisfer sono infatti riusciti a staccare il biglietto per la fase nazionale del campionato Juniores.

Un risultato ampio quello ottenuto in terra piemontese: le firme di Corengia (doppietta), Noto e Medas hanno infatti marchiato infatti determinato il 4-1 finale.

Ora i ragazzi di Boisfer potranno mettersi alla prova con i migliori club d'Italia.

"Quella di Bra nello spareggio playoff - ha esordito il vice presidente Tarabotto - è stata un grande vittoria.

Questo è un gruppo importante, soprattutto per chi ci ha sempre creduto. Bravi ai ragazzi e bravo allo staff che ha sempre lavorato con convinzione.

Un plauso particolare al giocatore del Bra, Gai, per il comportamento professionale e di correttezza che ha avuto nei confronti di un nostro giocatore in una situazione di campo.

Ragazzi, ancora complimenti!"