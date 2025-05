Calcio. La San Francesco Loano si butta via col Serra Riccò, gli ultimi 90 minuti saranno determinanti per evitare i playout

La trasferta in casa del Serra Riccò sembrava poter rappresentare il punto esclamativo per la San Francesco Loano nella corsa salvezza, invece i rossoblu hanno ripreso per i capelli la partita solo al 90', con il rigore del pareggio trasformato da Cargiolli.

La formazione di Cattardico era riuscita anche a trovare la rete del vantaggio con Bonifazio, ma l'uno due di Placido e Lusiani ha permesso ai genovesi di affiancare e sorpassare gli ospiti, prima del 2-2 definitivo a fil di sirena.

Ora la San Francesco dovrà affrontare negli ultimi 90 minuti una Praese in ripresa: sarà necessario un risultato utile per evitare di ritrovare i verdi ai playout.



SERRA RICCO - SAN FRANCESCO LOANO 2- 2

Reti: 48' Bonifazio, 69' Placido, 80' Lusiani, 89' Cargiolli (Rig.)

Serra Riccò: Calabrò, Montermini, Cecon G., Comotto, Ciampa, Lusiani, Vianson, Sanguineti F., Maioiese, Fossati, Garbagna. All. Cappanera

San Francesco Loano: Ghizzardi, Oxhallari, Leo, Alberto, Puddu, Basso, Carastro L, Valentino, Cargiolli, Auteri, Bonifazio. All. Cattardico

Arbitro: Crova di Chiavari