Il lavoro d'equipe della Veloce e il buon clima nello spogliatoio granata, è stato un vero e proprio refrain da parte di tutti i tesserati della Veloce nel corso del campionato.

Lo si è percepito ieri pomeriggio in maniera tangibile al Levratto, in occasione dei festeggiamenti per la promozione in Prima Categoria.

Anche Federico Vallone e Matteo Favara hanno saputo dare il loro contributo, concretizzando nelle porte avversarie la mole di gioco prodotta dai propri compagni.