Pallanuoto, quinto posto per gli esordienti del Doria Nuoto Loano nel memorial "Ettore Sassi"

Sabato 8 giugno, presso la piscina Felice Cascione di Imperia, si è tenuto il memorial "Ettore Sassi" di pallanuoto dedicato alla categoria esordienti.

I giovanissimi atleti del Doria Nuoto Loano, guidati dall'allenatrice Rosalinda Farinazzo, si sono contraddistinti per entusiasmo, impegno e spirito di squadra portando a casa un onesto quinto posto, schierando per altro diversi atleti sotto leva. Come sempre non é mancato il tifo e il supporto di tutti i genitori presenti per una manifestazione perfettamente organizzata dalla Rari Nantes Imperia.

Gli atleti hanno vissuto un esperienza di sano divertimento sfidando coetanei di società blasonate.

Di seguito i giocatori convocati:

1 Michele Mancuso

2 Adriano Forneris

3 Matteo Fossati

4 Ettore Martino

5 Filippo Bottelli

6 Giuseppe Boccone

7 Andrea Genta

8 Alessandro Caruso

9 Nicolò Ciaccio

11 Marco Magra

12 William Chimenti