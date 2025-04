Rari Nantes Savona. Recco fa sua gara uno, domani sera (senza Figlioli) nuova sfida alla Zanelli

E' stata una prestazione sulle montagne russe per la Rari Nantes Savona nel primo round playoff contro la Pro Recco.

I biancorossi non hanno approcciato nel migliore dei modi il match di Sori, carburando però giocata dopo giocata. Giornata no soprattutto per Nicosia, sostituito da Da Rold a inizio del terzo parziale.

Nel finale di partita qualche scelta arbitrale non ha premiato i biancorossi, tanto che coach Angelini ha dovuto lasciare anzitempo il bordo piscina, allontanato dai direttori di gara.

Domani, in gara due, non sarà in acqua Pietro Figlioli, espulso senza sostituzione e out per le prossime due partite.

Domani la Rari dovrà necessariamente vincere per proseguire la serie. Appuntamento alla Zanelli alle ore 20.00.

PRO RECCO WATERPOLO – BPER R.N. SAVONA 13 – 8

Parziali (5 – 1) (4 – 4) (2 – 2) (2 – 1)





PRO RECCO WATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio, Durik 1, Canella 1, Younger 2 (di cui 1 su rigore), Fondelli 1, Presciutti 1, Echenique 1, Iocchi

Gratta 1, Larsen, Condemi 2 (di cui 1 su rigore), Hallock 2, Negri, Haverkampf 1.

Allenatore Sandro Sukno.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli 2 (entrambi su rigore), Occhione 1, Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni, Erdelyi 1, Guidi,

Patchaliev, Gullotta, Da Rold, Cora 2.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Massimo Calabrò di Macerata e Mirko Schiavo di Palermo.



Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

PRO RECCO WATERPOLO: 5 / 15 + 2 rigori realizzati.

BPER R.N. SAVONA: 5 / 15 + 2 rigori realizzati.



Note:

Spettatori: 500.



Usciti per 3 falli: nel 3° tempo Guidi (Savona); nel 4° tempo Occhione e

Rocchi (Savona).



A 3'48” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste

l'allenatore del Savona, Angelini.

A 7.28” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per gioco violento

Figlioli (Savona)