Pallanuoto. Semifinali Playoff, la Rari Nantes Savona ospita la Pro Recco e va a caccia del riscatto

Dopo l'altalena di emozioni vissuta nel primo round contro la Pro Recco, la Rari Nantes Savona torna in acqua questa sera alla piscina Zanelli (ore 20.00) con l'obbligo di vincere per tenere vive le speranze di arrivare a gara tre delle semifinali playoff per lo scudetto.

A Sori, domenica scorsa, la squadra di Angelini aveva approcciato male il match, pagando un avvio sottotono prima di riuscire a carburare col passare dei minuti. Una prestazione in crescendo, macchiata però da qualche errore di troppo.

Per conquistare gara due servirà una prova impeccabile, a partire da Nicosia: il portiere, promesso sposo proprio del Recco per la prossima stagione, in gara uno ha faticato venendo poi sostituito da Da Rold all’inizio del terzo parziale.

La Rari dovrà inoltre fare i conti con l’assenza pesante di Pietro Figlioli, espulso dopo un colpo proibito rifilato a Di Fulvio nel finale del match di gara uno e dunque squalificato per le prossime due partite: una perdita che pesa, considerando il valore e l’esperienza del numero 4 savonese.