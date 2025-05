Pallanuoto, Rari Nantes Savona-Trieste, sfida per il podio: alle 14.30 Gara 1 della finale 3°/4° posto

Ultime fatiche di stagione per la BPER Rari Nantes Savona che oggi pomeriggio, alle 14.30, alla “Zanelli” ospiterà la Pallanuoto Trieste nella Gara 1 della finale per il 3°/4° posto dei Play Off del Campionato di Serie A1 maschile 2024/2025.

In palio c’è il terzo gradino del podio, un impegno comunque da onorare per entrambe le squadre che, grazie alla qualificazione tra le prime quattro d'Italia, hanno già ottenuto l’accesso alla prossima edizione della Len Euro Cup.

La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Mirko Schiavo di Palermo e Riccardo Carmignani di Messina, con Giuseppe Fusco di Torino nel ruolo di Delegato Fin.

I biglietti per assistere all’incontro sono disponibili al costo di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.