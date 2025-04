Pallanuoto, al via le semifinali Scudetto: la Rari Nantes Savona sfida la Pro Recco

Nuovo appuntamento con la Pre Recco per la Rari Nantes Savona, che oggi alle 17.30 sarà impegnata nella piscina “Comunale” di Sori contro i campioni d'Italia, nell'incontro valido per Gara 1 delle Semifinali 1°/4° posto dei Playoff del Campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto.

Per i biancorossi di Alberto Angelini ancora una durissima sfida, dopo la recente battaglia di Champions League contro i campioni d'Europa del Ferencvaros, che martedì scorso hanno avuto la meglio 15-11 in una partita disputata in maniera gagliarda da capitan Rizzo e compagni.