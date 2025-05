Rari Nantes Savona. Orgoglio Nicosia: "Abbiamo dato il 110% fino alla fine. Le voci? Sono un professionista, lascio parlare gli altri" (VIDEO)

Gianmarco Nicosia è stato un vero e proprio riferimento, dentro e fuori dall'acqua, per la Rari Nantes Savona durante l'ultimo ciclo tecnico.

Insieme ai propri compagni, il portiere romano, è riuscito infatti a riportare i colori biancorossi ad alti livelli, non solo in Italia ma anche in Europa. Ecco perchè dopo un periodo di alti e bassi, l'intero gruppo di coach Angelini ci teneva a tenere testa alla Pro Recco nella seconda gara del ciclo playoff: così è stato fino al gol del pareggio annullato ai savonesi a fil di sirena.

Proprio Recco sembra aver messo gli occhi con insistenza sull'estremo difensore della Nazionale, ma ciò non sposta il focus di Nicosia: tra la finale per il terzo posto e l'ultima gara di Champions a Barceloneta, la Rari vuole accomiatarsi nel migliore dei modi dai propri tifosi, prima di iniziare a disegnare i contorni della prossima stagione.