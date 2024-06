New Basket Alassio, vinta Coppa Liguria Under 16 dopo una finale avvincente

Dopo il secondo posto nel campionato Under 17 Top e il successo in Coppa Piemonte Under 15 Eccellenza la squadra Under 16 ponentina non smette di stupire e si aggiudica la Coppa Liguria.



Alla Final Four di Rapallo i gialloblù incontrano, in semifinale, l’Auxilium Genova che inizia da subito a zona ma i giocatori alassini riescono a far proprio il match controllando l’incontro e vincendo 73-52. Dall’altra parte del tabellone è il Basket Sestri ad avere la meglio su Olimpia Sanremo con il punteggio di 93-72.



La finale vede i ponentini di fronte a una squadra che ha disputato il campionato di Eccellenza Under 17 sotto leva e Under 15 Eccellenza Piemonte arrivando all’interzona. I gialloblù, per nulla intimoriti, iniziano benissimo andando avanti anche di dieci lunghezze e costringono Sestri a rifugiarsi quasi subito a zona. Dopo un buon inizio sono i genovesi a rientrare nel match sfruttando il proprio tatticismo e la maggiore fisicità. Ne esce una gara che dal terzo quarto in poi è molto equilibrata con sorpassi e controsorpassi. I 40 minuti non bastano, si va ai supplementari e li la squadra alassina dimostra quel qualcosina in più che fa pendere il match a proprio favore con il risultato di 75-71.



“E’ stata una bellissima partita ed eravamo curiosi di affrontare Sestri 2008-09 che non incontravamo da più di un anno, che si è rinforzata con tanti prestiti e che rispetto a noi è molto più tattica. Alla fine siamo riusciti a spuntarla e portarci a casa una coppa che desideravamo visto anche il secondo posto in Under 17 Top. I complimenti vanno ai ragazzi che sono cresciuti molto durante l’anno e hanno meritato questa bella soddisfazione che deve essere un punto di partenza e non di arrivo perché le vittorie fanno molto piacere ma il piacere più grande sarà vedere questi ragazzi in prima squadra tra qualche anno al loro miglior livello”.