Loano, un altro successo di partecipazione per la terza edizione del Torneo Nazionale "Riviera delle Palme"

350 ginnaste per 25 società, circa 30 giudici e un migliaio circa di persone giunte da tutta Italia, con circa mille medaglie tra podi e partecipazione.

Questi i numeri della terza edizione del Torneo Nazionale "Riviera delle Palme" svoltosi a Loano nel primo fine settimana del mese di giugno, sotto l'organizzazione dell'ASD Arte Ginnastica, sezione della Polisportiva del Finale nata nel 2016 che da due anni abbina la ginnastica ritmica a quella artistica, e di Gimnica Loano.

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, tre intensissime giornate di gare e di momenti di spettacolo, grazie alla partecipazione di atleti di altissimo livello, anche partecipanti ai campionati di Serie A, che hanno raccolto i complimenti del presidente della Federazione Ginnastica Liguria Giuseppe Raiola e dei consiglieri federali. Insieme a loro, anche 46 ginnaste appartenenti ad Arte Ginnastica.

Una competizione divisa per livelli. Dal livello LA al livello LE per quanto ha riguardato il Silver, oltre a tutto il livello Gold, sia per esercizi individuali che di squadra.

Tre giorni di grande sport ma anche spettacolo, immortalati perfino negli scatti dei fotografi accreditati presso la Federazione Fiorella Goretti e Alessandro Squassoni.