Ginnastica: ottime prestazioni degli atleti ponentini al campionato nazionale 'Gold' di TeamGym in Friuli (Foto)

Si è svolta domenica scorsa, in Friuli Venezia Giulia la prima prova del campionato nazionale Gold di Teamgym, una gara di acrobatica del calendario federale della FederGinnastica. La gara prevedeva l’esecuzione di tre serie acrobatiche al tumbling, tre al minitrampolino e una coreografia al corpo libero, (denominata Flor) con elementi acrobati presi dal codice dei punteggi internazionale.

Al presitgioso appuntamento agonistico era presente la squadra junior/senior della Ginnastica Imperia che ha ottenuto un buon 5° posto con un punteggio totale non distante dal podio. La squadra allenata dai tecnici Alberto Rovere e Roberta Amorino (che hanno curato anche la logistica della lunga ma gratificante trasferta), era formata dalle ginnaste Melissa Aga e Anita Gandossi dell’Imperia e Sara Papirio e Elena Stella in prestito dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Positivi i punteggi ottenuti, con le acrobatiche al tumbling dal valore più alto dell’intera gara, che lasciano ben sperare per le prossime fasi i del campionato.

Sempre domenica scorso, a Genova, si è svolta la prima prova del campionato regionale a squadre di artistica femminile del settore Silver livelli LA ed LB. Alla gara, che prevede la sola classifica di squadra data dal totale dei punteggi ottenuti da 4 ginnaste che si alternano sugli attrezzi volteggio, trave e corpo libero, erano iscritte ben 6 squadre della Riviera che, pur esordienti in questo tipo di competizione, si sono ben comportate soddisfacendo pienamente i tecnici Elisa Addiego presente in campo gara, e Giulia Bellone e Damiano Giunta impegnati nell’organizzazione , in contemporanea, della Gymflowers Cup al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

Tre podi ottenuti dai nostri team, con medaglia di bronzo nel livello LB, per le allieve Mia Bertonasco, Noemi Giancaterino, Bice Manzo e Kayla Mullane, le junior sempre LB Raffaella Cantagallo, Annalisa Driza, Alice Serini ed Ilaria Vitulano. Altro bronzo nella gara LA junior con Giulia Germano, Gresia Pennella, Serena Romeo e Anita Sablone con al 4 posto le compagne Alessia Galli, Noemi Germano e Rebecca Trifan. Quarto posto anche per le allieve Matilde Cosentino, Ilaria Donatello, Chiara Pezzimenti, Benedetta Semiglia e Beatrice Georgieva. Infine seste classificate nel livello LB Diletta Catroppa, Tabata De Paolis, Giulia Di Francesco e Giulia Parente. L’esperienza di squadra è stata interessante anche in preparazione della prova individuale in programma sabato 5 aprile a Sanremo, organizzazione affidata alla Riviera dei Fiori presso la nuova palestra resa disponibile dall’Amministrazione ed idonea allo svolgimento di questa tipologia di gare.

Il prossimo importante appuntamento per la ginnastica è il ritorno in Liguria, dopo sette anni, di una prestigiosa gara nazionale della Ginnastica Ritmica. Sarà il Palasport di Imperia, sabato e domenica prossimi (dalle 8 alle 18) ad ospitare la terza e conclusiva prova del campionato di Serie C delle zone tecniche 1 e 2. Circa 90 squadre del centro e nord Italia cercheranno di aggiudicarsi la vittoria del campionato e la promozione in serie B. L’evento sarà organizzato dalla Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione con il Comitato Regionale FGI Liguria ed il Comune di Imperia che ha reso disponibile l’impianto e le società di ginnastica del territorio. Ospiti della manifestazione, inserita negli eventi ufficiali di Liguria Capitale Europea dello Sport, saranno la squadra nazionale juniores di ritmica ed alcune ginnaste individualiste del Team Italia.