Calciomercato. La Sanremese ha un nuovo regista, è il romano Lorenzo Ranelli

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lorenzo Ranelli che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione 2024/25. Nato il 5 giugno 1996 a Colleferro (Roma), Ranelli è un centrocampista centrale, il classico play, ma può giocare anche da mezzala.

Cresciuto nelle giovanili del Frosinone con cui, dopo un’esperienza in prestito nella primavera del Pescara, ha esordito in B al Menti con il Vicenza, ha vestito le maglie di L’Aquila, Campobasso, Legnago (promozione in C), Lornano Badesse e Carpi. In questa stagione ha militato nella prima parte nell’Aglianese, poi a dicembre è passato al Desenzano con cui ha vinto i play off del girone B della serie D contro la Varesina. Vanta oltre 150 presenze in D e 14 in C.

“Arrivo a Sanremo con grande entusiasmo – afferma Lorenzo Ranelli – mi hanno parlato tutti molto bene della piazza e fin dalle prime chiacchierate con la dirigenza e con il direttore sportivo Marcello Panuccio sono rimasto colpito della serietà del progetto. Ho ottime sensazioni, sono sicuro che qui ci sia tutto per fare bene. Sono un regista, dotato di una buona tecnica, le mie caratteristiche sono stazionare davanti alla difesa e dettare i tempi di gioco. Mi metto a disposizione del mister, cercherò di dare il massimo fin dai primi allenamenti per disputare una stagione importante“.