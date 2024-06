E.ON al fianco dei clienti nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica

A partire dal 1° luglio 2024, per i clienti domestici non vulnerabili terminerà il regime di mercato tutelato elettrico, il servizio in cui le condizioni economiche delle offerte vengono stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Da questa data in poi, quindi, ogni cliente domestico non vulnerabile che oggi viene servito in regime di maggior tutela e che non avrà attivato un'offerta del mercato libero entro il 30 giugno 2024, sarà rifornito alle condizioni previste da ARERA per il Servizio a Tutele Graduali dall’esercente di riferimento territoriale, identificato a seguito della procedura di assegnazione tramite asta.

In esito a tali procedure, E.ON sarà fornitore del Servizio a Tutele Graduali, ossia fornitore di ultima istanza per i cittadini residenti nelle province di Monza e Brianza, Imperia, Lecco, Savona che sono forniti in maggior tutela per l’energia elettrica e non posseggono i requisiti per avere accesso all’offerta destinata ai clienti vulnerabili.

In questo scenario E.ON, uno dei principali operatori energetici sul mercato italiano, si propone come il punto di riferimento per tutti gli utenti, clienti e non, che vogliono usufruire di un fornitore energetico serio e affidabile

che offre servizi e offerte altamente personalizzabili e a prezzi molto competitivi.



E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende servendo circa 47 milioni di clienti.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 1.000.000 di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta.

E.ON ha conseguito recentemente importanti certificazioni quali: miglior rapporto Qualità-Prezzo 2024 nella categoria luce &gas e miglior call center di supporto ai clienti secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF e de La Repubblica A&F per l'anno 2023/2024.

E.ON è dotata di diversi canali di contatto con i clienti per soddisfare le diverse esigenze: un Call Center sempre attivo; una App per permettere ai clienti di gestire tutto quello che riguarda la fornitura di energia direttamente dal proprio smartphone e un sito web sempre aggiornato.

Inoltre è presente una rete capillare di punti E.ON sul territorio italiano, oltre 70, garantendo così un facile accesso ai servizi.

I clienti sono supportati e guidati da operatori qualificati che garantiscono un alto servizio di assistenza nel percorso verso il nuovo mercato libero.

Per stare sempre più vicino ai clienti E.ON ha anche rinforzato i propri canali commerciali, con nuove aperture di sportelli di presidio territoriale nelle nuove zone di riferimento.

In particolare, oltre agli sportelli già presenti a: Carate Brianza e Paderno Dugnano nella zona di Monza Brianza e a Lecco (LC) si sono aggiunti: Monza (MB), Cernusco Lombardone (LC) e nelle aree liguri a Savona (SV), Sanremo (IM), Imperia (IM) e Albenga (SV). Con in programma la prossima apertura a Meda (MB).

Gli indirizzi dei punti E.ON sono disponibili sul sito eon-energia.com nella sezione “contatti e punti vendita”.