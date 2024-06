Calcio, Imperia. Ufficializzato l'ingresso di Scuffi, l'ex presidente del Vadino si occuperà del mercato insieme a Greco e De Rose

Le informazioni ufficiali dall'Imperia arrivano sempre con il contagocce.

Anche il comunicato apparso oggi pomeriggio sui canali social nerazzurri non risulta particolarmente esplicativo per quanto concerne il futuro assetto tecnico della società del presidente Gramondo.

Tre, da come si legge, saranno le figure che si occuperanno del mercato: l'ex presidente del Vadino, Matthew Scuffi (per il quale si mormora possa arrivare anche la carca di direttore generale) Alessandro De Rose e Gianluca Greco, da quanto filtra entrambi con esperienze nei gironi centro-meridionali in Serie D.

Per avere ulteriori delucidazioni bisognerà verosimilmente attendere il prossimo primo di luglio, con il via a livello federale della stagione 2024/2025.