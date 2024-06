Calcio, Savona. Andy Calopristi è il nuovo team manager: "Un sogno ritrovare i tifosi biancoblu"

Il comunicato:

Il Città di Savona comunica che Andy Calopristi sarà il nuovo Team Manager biancoblu.

Dopo anni passati sui campi di calcio ha ricoperto il prestigioso ruolo di Vice Presidente all’ASD Speranza, oggi siamo felici di poterlo avere come nostro collaboratore.

Ecco le sue prime parole: “Sono felice di iniziare questo nuovo percorso nella Società per la quale ho giocato in passato e che mi ha dato tante soddisfazioni personali.

Entrare al Bacigalupo dopo anni ha rivegliato in me ricordi e forti emozioni.

Dopo la bellissima esperienza nel calcio ho deciso di mettere in campo me stesso e la mia passione per il Savona FBC di oggi.

Grazie alla Società per l’opportunità, sono davvero contento di poter collaborare con Mister Monte e i ragazzi che saranno presenti nella rosa che sta allestendo il DS Alessio Barone, ritrovare i tifosi biancoblu per me è la realizzazione di un sogno”