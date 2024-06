Calcio, Cairese. Summit in vista per la conferma di mister Boschetto, idea Castiglia per la mediana

Inizierà nelle prossime ore (si parla di martedì) la nuova stagione della Cairese.

La promozione in Serie D, arrivata tramite la vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza, è arrivata di fatto a metà giugno, lasciando quindi poco spazio in termini temporali per la programmazione del ritorno in quarta serie.

Un motivo in più per evitare rivoluzioni. Mister Boschetto e la dirigenza valbormidese si incontreranno infatti a strettissimo giro di posta e salvo sorprese, dovrebbe arrivare la conferma dell'ex tecnico di Asti e Saluzzo alla guida dei gialloblu.

Sul fronte mercato è ancora presto per fare previsioni, ma nel fine settimana è emerso il possibile interessamento per Luca Castiglia. Il centrocampista di Ceva, classe 1989, ha disputato l'ultima stagione con la maglia dell'Arezzo. Sull'ex, tra le altre, di Juventus, Empoli e Vicenza, sembra però esserci anche l'interessamento di altri club di Serie D.