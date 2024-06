Arte Savona, ritirato l'avviso per la ricerca di un tirocinante nel Servizio Amministrativo – Ufficio canoni morosità

ARTE Savona rende noto che, con decreto n. 143 del 13.06.2024 e per ragioni finanziarie ed organizzative, è stata disposta la revoca dell’Avviso per selezionare di candidati a tirocini extracurriculari che era stato approvato con decreto n. 41 lo scorso 26 febbraio 2024 in relazione alla selezione per il tirocinio da svolgersi nel Servizio Amministrativo – Ufficio canoni morosità.

Ciò fermo restando tutto quant’altro disposto da tale avviso in relazione agli altri due tirocini, uno da svolgersi nel Servizio Gestionale presso l'Ufficio amministrazioni condomini e uno da svolgersi nell’ambito delle attività di segreteria a supporto dell’Amministratore Unico.