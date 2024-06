Calcio. Si chiude un'era per il mondo ponentino, Claudio Scognamiglio appende i guanti al chiodo

Ci sono certi giocatori che, rifuggendo dalle luci della ribalta mediatiche, possono vedere il loro rendimento nel corso degli anni non particolarmente valorizzato.

E' un rischio che però non correrà Claudio Scognamiglio, portiere-icona del Ventimiglia.

Arrivato a 38 anni, il numero uno frontaliero, ha deciso di dire stop, appendendo i guanti al chiodo in un momento in cui l'efficacia tra i pali era ancora di ottimo livello.

Il calcio ponentino perde infatti uno dei portieri più forti dell'intero movimento, sul podio degli estremi difensori, per continuità di rendimento, dell'ultima decade.

Non a caso si raggiungono 300 presenze con la stessa divisa, un traguardo celebrato poche settimane fa sul terreno del Morel.

Il saluto del Ventimiglia:

Claudio Scognamiglio, a 38 anni, dà ufficialmente l'addio al calcio giocato.

La sua carriera di supereroe tra i pali finisce qui e l'ormai ex portiere del Ventimiglia, carismatico, mai sopra le righe e fonte di ispirazione per tanti bimbi del settore giovanile, probabilmente in questo momento avrà il cuore pesante, ma anche il sorriso sul volto.

Probabilmente da piccolo aveva sognato di poter vivere e raccontare una storia come questa: il momento del ritiro dal gioco più bello del mondo, capitato proprio in un attimo pieno di magia, subito dopo aver festeggiato le oltre quattrocento partite giocate in carriera, di cui trecento con il Ventimiglia calcio.

Sarà sicuramente felice di aver visto una parte dei suoi sogni avverarsi, anche se per questo gioco ha versato sudore e lacrime.

Claudio può essere sereno, sapendo di aver fatto tutto il possibile, di aver raggiunto i suoi obiettivi e di aver fatto un bel viaggio.

Nel suo futuro immediato sicuramente tanta famiglia, tanta nuova disponibilità per gli affetti più stretti, ma chissà, in futuro sarebbe bello vederlo ancora dalle parti del Morel con qualche incarico importante.