Calciomercato, San Filippo Neri Yepp: fiducia rinnovata a Benini, Sorrentino e Fejzillari

Il comunicato:

L’Asd San Filippo Neri Yepp ha il piacere di comunicare con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per la continuazione del rapporto calcistico anche per la stagione 2024-2025 dei seguenti calciatori:

Davide Benini difensore classe 2000

Salvatore Sorrentino, difensore – centrocampista classe 1989

Xhoni Fejzillari, difensore classe 1999

La società ringrazia i suddetti giocatori per l’impegno messo in campo nel corso dell’ultimo campionato e augura loro nuove soddisfazioni per la stagione che li vedrà ancora difendere i colori giallorossi