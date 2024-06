Millesimo ha vissuto un sabato sera a tutta boxe

Piazza Pertini a Millesimo, nella serata del 22 giugno, si è animata grazie a una schiera di giovani pugili giunti da tutta la Liguria per partecipare al collegiale, interregionale maschile e femminile, organizzato dall’ASD Team Bertola in collaborazione con l’ASD Millesywood.

Nel corso della serata sono saliti sul ring per affrontarsi in riprese di sparring, più di 70 atleti di categorie giovanili, amatoriali e dilettantistiche, appartenenti a varie società liguri quali: Team Moschitta, Extreme Martial, Ardita Boxing, Pugilistica Savonese. Il tutto alla presenza del Cavalliere Roberto Bracco, stella d’Oro al merito sportivo, pugile noto in ambito ligure e non solo.

Ad impreziosire la serata un’esibizione di Wheelchair Boxing , che ha visto due giovani pugili in sedia a rotella affrontarsi ed incrociare i guanti per un breve incontro dimostrativo di uno sport che nasce con lo scopo di unire il pugilato amatoriale alla realtà disabile.

Intento della serata era veicolare il messaggio come la diversità non rappresenti un limite ma una ricchezza ed un valore aggiunto, impegno sociale che si cerca di trasmettere nel corso di ogni allenamento in palestra.

Per rafforzare l’importanza di progetti finalizzati al rafforzamento dell’inclusione e della coesione in ambiti sociali ed educativi, si è data voce ad alcuni ospiti, la Dott.sa Alessia Bertola, nonché Direttore Sportivo del team Bertola e la Dott.sa Jessica Favia, insegnante di ruolo dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia che nel rispettivi campi di lavoro pedagogico-educativi e di studio, attuano progetti volti a creare un reticolo tra l’ambiente scolastico, familiare e sportivo valorizzando l’importanza rivolta al benessere e all’empowerment di ciascuna singolarità. La diversità non deve fare paura, la diversità rende liberi.