Calcio, Serie D. L'Alcione ribalta il Gozzano nel recupero, 2-1 ai rossoblu e la Serie C è ora a un passo

L'Alcione ha rimesso di fatto in maniera definitiva le mani sulla promozione in Serie C, aggiudicandosi il recupero di oggi pomeriggio in casa del Gozzano.

Rossoblu in vantaggio con Pennati al 36' del primo tempo, ma nella ripresa gli uomini di Cusatis hanno trovato l'uno-due decisivo per rinforzare ulteriomente il primo posto.

Il pareggio è arrivato con Chierichetti al 56', il gol partita all'83' con Pennati.

Ai lombardi basterà quindi raccogliere otto punti nei prossimi cinque incontri per centrare matematicamente il salto nel professionismo.

La classifica: