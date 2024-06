Impianti sportivi a Savona, la giunta Russo riordina il tariffario: "Nessun aumento per le società utilizzatrici"

La giunta comunale di questa mattina ha deliberato l'aggiornamento delle tariffe comunali per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Il provvedimento, che arriva in giunta dopo un lungo percorso di condivisione che ha coinvolto anche la Consulta dello Sport, modifica un impianto fermo da tempo e non più adeguato alle attuali esigenze di gestori ed utilizzatori, semplificando e razionalizzando l’elenco delle voci.

Benché in questi anni siano sensibilmente aumentati i costi di gestione degli impianti, l’Amministrazione, anche seguendo le indicazioni emerse dalle società sportive rappresentate nella Consulta, non interverrà ad aumentare le tariffe per le società utilizzatrici con la sola eccezione delle palestre scolastiche per le quali è previsto un aumento medio di 0,65 euro all’ora, mentre rimarranno inalterate le tariffe per lo svolgimento di allenamenti e partite di campionato negli impianti pubblici.

Verranno razionalizzate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole superiori, fino ad oggi differenti da un impianto all’altro con un aumento medio previsto di 1,66€ all’ora. Inoltre, verrà previsto un aumento della tariffa per l’affitto degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie considerando soprattutto i costi per le pulizie per gli impianti e la loro regolamentazione a seguito della riforma dello sport.

Infine, verrà ritoccata anche la tariffa per l’utilizzo dei campi di calcio da parte degli utenti amatoriali che passerà da 50 a 55 euro all’ora per l’utilizzo senza luce artificiale.

"E’ stato un lavoro lungo – commenta l’assessore allo Sport Francesco Rossello - per il quale ringrazio la Consulta dello sport per il fondamentale e costruttivo contributo oltre all’ufficio sport che ha dovuto operare un delicato lavoro di selezione, accorpamento o eliminazione delle tariffe oramai in disuso o ridondanti. Per dare un termine di riferimento, il testo del tariffario era di 60 pagine, mentre quello che sottoporremo al Consiglio è ridotto a 44. Al di là della razionalizzazione, che comunque consentirà agli utenti di orientarsi meglio e avere più chiarezza, va sottolineato come, anche dopo questo intervento, il nostro Comune continuerà ad offrire tariffe tra le più basse della provincia".

"Ritengo politicamente rilevante e qualificante la scelta di non penalizzare le società sportive utilizzatrici, tutte reduci da un periodo di sofferenza economica, mantenendo inalterati i costi per l’utilizzo degli impianti da parte loro. Allo stesso tempo, questa scelta non poteva finire per penalizzare i gestori, anch’essi rappresentati da società sportive dilettantistiche. Per questa ragione, abbiamo deciso di intervenire su quelle voci che da più tempo non subivano ritocchi e che erano nettamente inferiori rispetto a quelle di altri Enti", sottolinea l'assessore.

"A questo proposito vorrei soffermarmi sull’aumento del costo degli impianti per gli Istituti superiori che è oggettivamente l’intervento più importante che abbiamo operato. L’obiettivo era quello di adeguare le tariffe rimaste invariate da diversi anni, senza penalizzare eccessivamente le scuole. Per questa ragione abbiamo ritenuto di non accogliere la proposta di uniformare le tariffe degli impianti comunali a quelle applicate dalla provincia per le palestre delle scuole superiori che è mediamente di 15 euro l’ora. Pur portando la nostra tariffa a 8 euro il costo delle palestre comunali corrisponde ancora alla metà di quello applicato dalla provincia per le palestre in sua gestione", conclude Rossello.