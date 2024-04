Grande ritorno del beach volley ad Alassio con il Campionato italiano per società targato Riviera Beach Volley

Oltre 40 coppie, sole e temperature estive. E' stato uno straordinario week-end di sport ad Alassio, un grande successo per il primo evento ufficiale targato Riviera Beach Volley a 30 anni dall'ultimo torneo di beach volley. Su quattro campi montati a tempi di record in sole 48 ore sono andate in scena le categorie maschili e femminili Gold e Silver del Campionato italiano per società.

Sulla splendida sabbia dell'Ultima Spiaggia, atleti giunti da tutta la Liguria, Piemonte e Lombardia si sono confrontati nella cornice del magnifico panorama alassino. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Alassio grazie alla supervisione dell'Assessorato allo Sport guidato dal Presidente del Consiglio Comunale Roberta Zucchinetti, fanno parte della kermesse Riviera Beach Volley intitolata "Back to the sea 2", con 7 eventi e 5 località che aprono la stagione outdoor di beach volley dando centralità totale alla Liguria.

Dopo il trasferimento da Santo Stefano al Mare, dove era andata in scena la prima edizione dell'Easter Beach Camp con l'allenatore della Nazionale Paolo Goria e oltre 100 atleti da Francia e tutta Italia, è così la volta di Alassio. Nel Gold femminile trionfano Clelia Bacigalupo e Cecilia Perata del Genova Beach Volley Club, società in collaborazione con Riviera Beach Volley. Sul secondo gradino del podio Alessandra Serafini e Giada Centenaro. Al terzo posto Chiara Clarizio e Valentina Conte della Be.vo San Bartolomeo, società che ha conquistato le prime piazze del Silver maschile e femminile con Simone Murro e Alessandro Mondelli, da un lato e Chiara Baili e Irene Apicella dall'altro. Nel Gold maschile, ad attestazione dell'altissimo livello di gara, la coppia albissolese più accreditata formata da Marco Rossetti e Daniele Travi ha raggiunto solo il terzo posto, mentre Beach Volley Training Torino, società 4 volte campione di Italia con Trono Gabriele e Rudino Manuel si è vista sconfiggere in finale dai "cammelli" di Chiavari Stefano Fabbri e Francesco Bastogi.

"E' stato un primo week end incredibile – commenta Alessio Marri, presidente di Riviera Beach Volley – E' dal 2018 che lavoriamo ad un evento su Alassio e il prossimo week-end con un B1 3000 arriveranno gli atleti più forti di Italia in questa scenografia superlativa. Ringrazio il mio staff per i sacrifici e il lavoro straordinario nel fronteggiare le mareggiate di Santo Stefano e questo straordinario trasferimento da record ad Alassio".