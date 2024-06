Terzo Trofeo Città di Albenga: stasera gli ultimi due ottavi di finale, avanzano Landi e Sport Ancash

Anche Landi Srl e Sport Ancash raggiungono i quarti di finale del Terzo Trofeo Città di Albenga.

Limone Rosso è stato sconfitto 9-2: cinque reti per Halaj, Due per Aroca e una marcatura a testa per Taku e D'Aprile.



5-1 invece per Sport Ancash su Caffetteria Orefici. Una rete a testa per Comiotto, Macaluso, Negro, Pala e Pellegrino, gol della bandiera per gli avversari messo a segno da Nardi.



Stasera gli ultimi due ottavi, in campo Pompe Funebri Liguri - Sabia Estate e HAir Style Academy / Inso Impianti - Fa Fumme